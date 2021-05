Sanità e big data: entro 2025 il mercato toccherà 70 miliardi di dollari (Di sabato 15 maggio 2021) I dati sono stati i principali protagonisti in tutti i settori socio-economici e in particolar modo all’interno del sistema sanitario, mai come nell’ultimo anno, a causa della scoppio della pandemia da Covid-19, che ha messo in evidenza la loro importanza nei processi decisionali. L’evolversi dell’emergenza sanitaria ha spinto, infatti, i governi e le imprese a adottare prodotti e strumenti che potessero tenere monitorato in maniera tempestiva il numero dei contagi e i dati complessivi relativi alla Sanità pubblica. Nel 2016 il mercato globale dei Big data nella Sanità era valutato 11.5 miliardi di dollari. Oggi secondo una ricerca pubblicata su Statista si stima che nel 2025 possa raggiungere un valore di 70 miliardi di dollari, con ... Leggi su quifinanza (Di sabato 15 maggio 2021) I dati sono stati i principali protagonisti in tutti i settori socio-economici e in particolar modo all’interno del sistema sanitario, mai come nell’ultimo anno, a causa della scoppio della pandemia da Covid-19, che ha messo in evidenza la loro importanza nei processi decisionali. L’evolversi dell’emergenza sanitaria ha spinto, infatti, i governi e le imprese a adottare prodotti e strumenti che potessero tenere monitorato in maniera tempestiva il numero dei contagi e i dati complessivi relativi allapubblica. Nel 2016 ilglobale dei Bignellaera valutato 11.5di. Oggi secondo una ricerca pubblicata su Statista si stima che nelpossa raggiungere un valore di 70di, con ...

