Milan | infortunio Ibrahimovic | visita specialistica a Milanello Ecco i tempi di recupero

(Di sabato 15 maggio 2021) Trattamento conservativo di sei settimane per Zlatan.E' questo l'esito del controllo specialistico del dottor Volker Musahl di Pittsburgh a cui si è sottoposto nella giornata di oggi l'attaccante delello a seguito del trauma distorsivo del ginocchio sinistro rimediato durante la sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo. Lo ha fatto sapere il club rossonero. L'esperto centravanti svedese non avrà bisogno di sottoporsi ad alcun intervento.Stagione finita, dunque, per l'esperto centravanti svedese, che non potrà essere convocato da Stefano Pioli per le ultime due partite contro Cagliari e Atalanta. In dubbio anche la partecipazione ai prossimi Europei, che inizieranno l'11 giugno con il match inaugurale tra Italia e Turchia. La Svezia discenderà in campo, invece, il 14 giugno contro ...

Per l'attaccante delsei settimane di stop per distorsione al ginocchio Ibra deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L'attaccante svedede delrischia di saltare gli Europei. "Oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro ...Poi il comunicato delè suonato come una doccia fredda: ' ACcomunica che oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al ...Dopo l’infortunio subito nella gara contro la Juventus, l’europeo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere a forte rischio. In mattinata il centravanti svedese aveva avuto un consulto medico con il dotto ...Ibra deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L’attaccante svedede del Milan rischia di saltare gli Europei. “Oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal ...