Meteo AGRIGENTO | temperature di nuovo estive

(Di sabato 15 maggio 2021)Le condizioniattese susaranno piuttosto buone per tutto il periodo di previsione, inoltre da lunedì è atteso un sensibile aumento della temperatura, con valori che di giorno saranno vicini ai 30°. Domenica 16: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 11°C a 23°C Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 21 Km/h, raffiche massime 38 Km/h Lunedì 17: sereno. Temperatura da 12°C a 28°C Vento: in media da Ovest 12 Km/h, raffiche massime 30 Km/h Martedì 18: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 16°C a 27°C Vento: in media da Ovest 17 Km/h, raffiche massime 35 Km/h Mercoledì 19: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 29°C Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 12 Km/h, raffiche massime 26 Km/h Giovedì 20: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 28°C Vento: in media da Ovest 7 Km/h, raffiche massime 18 Km/h Venerdì 21: ...