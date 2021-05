Juve Inter 1-1 LIVE: Lukaku la riporta in parità, un rigore per parte (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Inter si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Inter 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia! 3? Kulusevski vivace in avvio – Un paio di buone iniziative dello svedese 3? Spinta di Lautaro su De Ligt – L’argentino sbilancia l’olandese e si invola verso Szczesny. Fischia calvarse 9? Punizione Cuadrado – Pallone scodellato in mezzo, sicuro Handanovic in uscita alta 11? Salvataggio Skriniar – Cross di Danilo dalla destra, sponda aerea di Chiesa per la deviazione volante di Kulusevski che col destro centra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia! 3? Kulusevski vivace in avvio – Un paio di buone iniziative dello svedese 3? Spinta di Lautaro su De Ligt – L’argentino sbilancia l’olandese e si invola verso Szczesny. Fischia calvarse 9? Punizione Cuadrado – Pallone scodellato in mezzo, sicuro Handanovic in uscita alta 11? Salvataggio Skriniar – Cross di Danilo dalla destra, sponda aerea di Chiesa per la deviazione volante di Kulusevski che col destro centra ...

