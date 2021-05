"I politici non dovrebbero andare in tv", "Allora noi chiudiamo": Otto e mezzo, l'ospite provoca e Lilli Gruber risponde (Di sabato 15 maggio 2021) Si parla di Mario Draghi e della sua rinuncia allo stipendio da premier nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Tra gli ospiti anche Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico e consulente del ministro Roberto Speranza. Commentando la scelta del presidente del Consiglio, la Zampa ha dichiarato: “Non mi ha sorpreso, è un messaggio rispettabile che gli italiani apprezzeranno”. Poi però la dem ha aggiunto: ”Penso che vadano fatte due precisazioni. Innanzitutto penso che quel compenso sia giusto e poi mi preoccupa l'idea che con questo messaggio possa esserci il rischio di tornare a una politica un po' Ottocentesca, dove poteva fare politica solo chi ne aveva le possibilità”. Un'opinione diversa, invece, quella espressa dall'altro ospite della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Si parla di Mario Draghi e della sua rinuncia allo stipendio da premier nello studio disu La7. Tra gli ospiti anche Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico e consulente del ministro Roberto Speranza. Commentando la scelta del presidente del Consiglio, la Zampa ha dichiarato: “Non mi ha sorpreso, è un messaggio rispettabile che gli italiani apprezzeranno”. Poi però la dem ha aggiunto: ”Penso che vadano fatte due precisazioni. Innanzitutto penso che quel compenso sia giusto e poi mi preoccupa l'idea che con questo messaggio possa esserci il rischio di tornare a una politica un po'centesca, dove poteva fare politica solo chi ne aveva le possibilità”. Un'opinione diversa, invece, quella espressa dall'altrodella ...

