Gioia Sonego | ' Un sogno da quando avevo 11 anni Con Nole voglio godermela'

(Di sabato 15 maggio 2021) Una provvidenziale notte di sonno per recuperare dalla fatica dei tre match contro Dominic Thiem giovedì sera. Una notte in cui avrà sognato le tribune del Foro Italico con il pubblico a tifare per ...

Ma Lorenzo, ormai è chiaro, non vende sogni ma solide realtà. Come la semifinale contro Novak Djokovic che lo vedrà protagonista nel tardo pomeriggio, non prima delle 18.30. Comunque vada sarà ...Lorenzocentra una storica semifinale agli Internazionali d'Italia: battuto in rimonta 3 - 6, 6 - 4, 6 - 3 il russo Rublev, n°7 del mondo. Guarda il match point e la festaSonego show! Il match point, l'urlo di gioia e... il balletto con i tifosiLorenzo Sonego centra una storica semifinale agli Internazionali d'Italia: battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, n ...Lorenzo Sonego guadagna la semifinale agli internazionali BNL Italia di tennis ed è grande l'eco social della sua concquista. Era dal 2007, infatti, che un italiano non arrivava ...