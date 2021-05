Gaza | un tweet e poi le bombe | le nuove guerre dichiarate via social

(Di sabato 15 maggio 2021) Sempre alta la tensione a, dove, dopo il dietrofront dell’esercito israeliano seguito all’annuncio di una operazione via terra, sono proseguiti anche questa notte gli attacchi aerei e il lancio di razzi. Il bilancio totale dei morti è di 136 persone, fra cui 39 bambini o minori. I feriti sono 950. L’esercito di Israele (Idf) affida a unil bilancio delle azioni di questa notte a. “In risposta agli oltre 2.000 razzi lanciati daverso Israele, stanotte abbiamo colpito: Il quartier generale di intelligence militare, sito di lancio dei razzi, quartier generale di lancio di razzi superficie-superficie e due squadre di terroristi. Hamas sta pagando il prezzo del suo terrore”. Sono 200 i razzi lanciati daverso Israele nelle dodici ore fra le 19 di ieri e le 7 di oggi, afferma ...

L'esercito israeliano ha lanciato un'abile operazione di guerra psicologica facendo credere ai media che sarebbe scattato l'attacco terrestre grazie a truppe e carri armati ammassati al confine di Gaza e un ambiguo tweet. L'esercito israeliano venerdì mattina aveva annunciato l'offensiva di terra sulla Striscia di Gaza. L'esercito di Israele (Idf) affida a un tweet il bilancio delle azioni di questa notte. «In risposta agli oltre 2.000 razzi lanciati da Gaza verso Israele, stanotte abbiamo colpito: Il quartier generale di intelligence militare, sito di lancio dei razzi, quartier generale di lancio di razzi superficie-superficie e due squadre di terroristi. Hamas sta pagando il prezzo del suo terrore». Non ci sono notizie di vittime. In totale da lunedì sono nove i morti israeliani, tra cui un soldato e un bambino, e 560 i feriti nel lancio dei razzi da Gaza.