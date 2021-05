Disastro a Wuhan in Cina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Wuhan

- - > Devastazione totale I tornado hanno colpito la zona diintorno alle ore 20:39 di ... La Rai ha pubblicato alcune foto delsul suo sito online: in una delle immagini si vedono i ...... ma il 23 gennaio del 2020, quando il governo ordinò la gigantesca quarantena a, l'... ha detto Clark e poi, quando a marzo ilera esploso, è partita "una pazza corsa per trovare ...Tragedia in Cina, dove la megalopoli cinese nota per essere stata l'epicentro della pandemia di Covid-19, nella giornata di ieri 14 maggio è stata colpita da due tornado. Sono crollate una trentina di ...WUHAN. Due violenti tornado hanno colpito la notte scorsa la città di Wuhan, in Cina. Il bilancio provvisorio è di 7 vittime e almeno 218 feriti. Secondo le prime informazioni le due trombe d'aria si ...