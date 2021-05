Ddl Zan, manifestazioni a Milano. Tensioni in piazza Duomo (Di sabato 15 maggio 2021) Ddl Zan, manifestazioni a Milano: Tensioni con la Polizia, disordini in piazza Duomo. Salvini: “Giù le mani da mamma, papà e bambini”. Tensioni a Milano nel corso delle manifestazioni sul Ddl Zan: manifestanti e agenti di polizia in tenuta anti-sommossa sono entrati a contatti in piazza Duomo, dove si era radunato un gruppo di attivisti per protestare contro un presidio dell’Associazione Pro Vita e Famiglia contro il ddl Zan, in piazza contro il disegno di legge. Ddl Zan, manifestazioni a Milano: Tensioni con la Polizia Alla manifestazione organizzata dall’associazione hanno risposto un centinaio di manifestanti che hanno raggiunto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Ddl Zan,con la Polizia, disordini in. Salvini: “Giù le mani da mamma, papà e bambini”.nel corso dellesul Ddl Zan: manifestanti e agenti di polizia in tenuta anti-sommossa sono entrati a contatti in, dove si era radunato un gruppo di attivisti per protestare contro un presidio dell’Associazione Pro Vita e Famiglia contro il ddl Zan, incontro il disegno di legge. Ddl Zan,con la Polizia Alla manifestazione organizzata dall’associazione hanno risposto un centinaio di manifestanti che hanno raggiunto ...

pietroraffa : 'Ce lo chiede l'Europa, di mangiare da schifo'. 'Ci chiede anche di munirci di bavaglio raccomandando un ddl Zan i… - HuffPostItalia : Il Ddl Zan può far bene soprattutto ai bambini (tutti) di domani - FratellidItalia : ? Se le priorità del PD continuano ad essere Ius Soli e DDL Zan, non sei sulla buona strada… - salva8111 : RT @VittorioSgarbi: Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo n… - Deanna_TK : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Un breve contributo video della manifestazione No DDL Zan -