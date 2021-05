Covid: è morta nonna Rosina, lo striscione appeso per sostenerla non è bastato (Di sabato 15 maggio 2021) L'affetto infinito che era racchiuso in quello striscione che sventolava fuori dell'ospedale non è bastato a salvarla. nonna Rosina, la signora di 78 anni che era ricoverata da oltre un mese in ... Leggi su lanazione (Di sabato 15 maggio 2021) L'affetto infinito che era racchiuso in quelloche sventolava fuori dell'ospedale non èa salvarla., la signora di 78 anni che era ricoverata da oltre un mese in ...

