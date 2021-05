Conservare il basilico perfettamente è facile con questo trucco

(Di sabato 15 maggio 2021) Il suo aroma è un prezioso alleato in cucina, ma non sempre èilcon tutto il suo sapore, e riutilizzarlo poi quando meglio crediamo. Ricco di vitamine, sali minerali, flavonoidi e antiossidanti, è un vero toccasana per l’organismo: favorisce i processi digestivi e rappresenta un tonico contro l’ansia e lo stress. Trionfa sui primi piatti e regala un gusto meraviglioso alla pasta, al sugo di pomodoro, ma si accompagnaanche a verdure, carni bianche e pesce. Una volta recise, le foglie, rischiano di annerirsi e appassire nel breve tempo, risultando poi poco appetibili e poco apprezzabili. Con i consigli di Non Solo Riciclo, però, risolverete ancheproblema e potrete servirvene mantenendolo sempre fresco, brillante e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conservare basilico

Donna Glamour

Comeil: le tecniche più semplici e pratiche per mantenere intatti profumo e sapore. Ti stai chiedendo comeilper poter godere del suo incredibile profumo anche ...Qualche tempo fa vi ho svelato i miei segreti su come fare crescere delle piantine di... COMEIL PREZZEMOLO Una volta raccolto il prezzemolo comportiamoci come fosse un mazzetto di ...Ti stai chiedendo come conservare il basilico? Scopri le tecniche più semplici ed efficaci per goderne per tutto l'anno.Anzitutto i pomodori. Tutti noi li poniamo nel frigo appena torniamo a casa dal supermercato o dal negozio di alimentari. Ma al momento dell’acquisto avete fatto caso che non si ...