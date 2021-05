Cervinara | parroco positivo al COVID | l’appello sui social

Leggi su anteprima24

(Av) – Nel report giornaliero dell'Asl di Avellino sono stati rilevati tre positività per il comune di. Tra i soggetti risultati positivi figura Don Daniele Paradiso: "Con profondo dispiacere devo avvisarvi che sono risultatoal-19. Fisicamente non sto malissimo ma ho diversi acciacchi. Vi chiedo di pregare per me. Invito le persone che sono state in contatto con me negli ultimi 10 giorni a farsi il tampone molecolare (il rapido può risultare fallace come è successo con me) per sicurezza".