Barcellona, Piqué: “Difficile vincere il titolo, quest’anno commesso un errore” (Di sabato 15 maggio 2021) Gerard Piquè è tornato sul deludente finale di stagione del Barcellona in Liga.Il difensore blaugrana è tornato sulla corsa finale per il titolo di campione di Spagna che, a meno di sorprese, dovrebbe andare all'Atletico Madrid. Solo tre punti, infatti, separano la formazione di Diego Simeone dall'aritmetico trionfo in campionato. Una batosta che, dovesse concretizzarsi, sarebbe davvero dura da digerire per i catalani.Il centrale difensivo classe '87 ha detto la sua sul momento attuale della compagine di Ronald Koeman, in questo momento quasi virtualmente fuori dalla lotta per il primato in Liga. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di ESPN."In generale il Barcellona sta bene. Certamente potrebbe stare meglio dopo il pareggio di martedì scorso. Ormai per noi è davvero complicato ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Gerard Piquè è tornato sul deludente finale di stagione delin Liga.Il difensore blaugrana è tornato sulla corsa finale per ildi campione di Spagna che, a meno di sorprese, dovrebbe andare all'Atletico Madrid. Solo tre punti, infatti, separano la formazione di Diego Simeone dall'aritmetico trionfo in campionato. Una batosta che, dovesse concretizzarsi, sarebbe davvero dura da digerire per i catalani.Il centrale difensivo classe '87 ha detto la sua sul momento attuale della compagine di Ronald Koeman, in questo momento quasi virtualmente fuori dalla lotta per il primato in Liga. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di ESPN."In generale ilsta bene. Certamente potrebbe stare meglio dopo il pareggio di martedì scorso. Ormai per noi è davvero complicato ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Piqué Barcellona, Piqué si arrende: "Difficile per noi vincere la Liga" Gerard Piqué si arrende: difficile per il Barcellona vincere la Liga in queste ultime partite. Ecco le sue dichiarazioni Gerard Piqué ripone quasi le armi per la vittoria della Liga. Le sue dichiarazioni all'...

Dal Clásico alla 3a serie: Mingueza rinforza il Barça B Ha fatto parte della ricostruzione - di gioco, risultati, di fiducia - del Barcellona, ritagliandosi un discreto spazio anche dopo il rientro dall'infortunio di Piqué. Ma Oscar Mingueza rimane un ...

