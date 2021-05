Alla Rai rubano i quadri di Guttuso e Rosai: dipinti spariti nel nulla dalla sede di viale Mazzini e sostituiti con copie (Di sabato 15 maggio 2021) Un dipinto a olio di Felice Casorati intitolato “Il deputato di Bombignac”. E poi “Architettura” di Ottone Rosai e “La domenica della buona gente” di Renato Guttuso. Ma anche “vita nei campi” di Giorgio De Chirico. Con una strana storia dietro: è stato rubato e sostituito con una copia a sua volta trafugata. Repubblica racconta oggi che dAlla sede Rai di viale Mazzini a Roma sono spariti numerosi dipinti di pregio. Alcuni sono stati sostituiti da copie. Altri si sono semplicemente volatilizzati. Sulla vicenda indaga la procura di Roma mentre la Rai, per tutelare un patrimonio che vale circa 100 milioni di euro, ha nominato un comitato tecnico scientifico con l’obiettivo di catalogare le opere. Non sono solo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Un dipinto a olio di Felice Casorati intitolato “Il deputato di Bombignac”. E poi “Architettura” di Ottonee “La domenica della buona gente” di Renato. Ma anche “vita nei campi” di Giorgio De Chirico. Con una strana storia dietro: è stato rubato e sostituito con una copia a sua volta trafugata. Repubblica racconta oggi che dRai dia Roma sononumerosidi pregio. Alcuni sono statida. Altri si sono semplicemente volatilizzati. Sulla vicenda indaga la procura di Roma mentre la Rai, per tutelare un patrimonio che vale circa 100 milioni di euro, ha nominato un comitato tecnico scientifico con l’obiettivo di catalogare le opere. Non sono solo ...

