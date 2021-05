Albertini | più che un rifiuto un atto d’amore La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Aveva detto che avrebbe sciolto sabato mattina la riserva, ed è stato di parola: Gabriele, che era già stato apprezzato sindaco meneghino per due tornate a cavallo del secolo scorso e dell’attuale, non sarà il candidato del centrodestra per un terzo mandato alle elezioni comunali del prossimo autunno. Che i dubbi manifestati da subito stessero per essere sciolti in positivo, era l’impressione maturata nelle ultime ore, soprattutto dopo che giovedì mattina la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si voleva la meno entusiasta sul suo nome, aveva preso il telefono e parlato personalmente con l’ex sindaco cercando di convincerlo. L’impressione si è mostrata però un’illusione, a rischio di delusione se non sprona ad un cambio di passo o a un salto in avanti le forze dell’alleanza. Il no lascia non solo l’amaro in bocca, ma all’opinione pubblica potrebbe ...