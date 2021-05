Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:15 (Di venerdì 14 maggio 2021) Viabilità 14 MAGGIO 2021 ORE 17.05 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 17.05 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Complanare sud di Bari, chiusure notturne per lavori fino al 30 giugno. Stazione: tamponi rapidi da domani Strade e treni Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati ... La Croce Rossa Italiana, dopo aver avviato a metà aprile l'attività su Roma e Milano, ha esteso lo ...

Giro d'Italia, gli studenti di alcune frazioni di Spoleto escono prima ... oltre alle variazioni alla viabilità lungo la Strada Statale 3 Flaminia (dal bivio Montefranco " ... fino allo svincolo per le predette località, mentre Terni e Roma potranno essere raggiunte ...

