Vaccino Reithera: stop della Corte dei Conti al finanziamento (Di venerdì 14 maggio 2021) stop al Vaccino italiano anti Covid di Reithera . La Corte dei Conti non ha concesso il visto al decreto di finanziamento per lo sviluppo del Vaccino. Lo ha stabilito la sezione centrale della Corte, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)alitaliano anti Covid di. Ladeinon ha concesso il visto al decreto diper lo sviluppo del. Lo ha stabilito la sezione centrale, ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il vaccino italiano è rimasto senza fondi per la fase 3 - ilfoglio_it : Ora è ufficiale: il “vaccino Invitaliano” rimane senza fondi: la Corte dei conti ha dichiarato “illeggittimo e quin… - HuffPostItalia : Il vaccino italiano Reithera rischia di non veder mai la luce. Corte Conti blocca i soldi - XIIIr3d : RT @perchetendenza: 'ReiThera': Perché la Corte dei Conti ha bocciato il contratto fra il ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l… - relazionando : Covid, dalla Corte dei Conti stop al finanziamento per il vaccino Reithera. L'Italia non potrà mai permettersi in f… -