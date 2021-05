Vaccini, la situazione in Campania nel report della Regione (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha comunicato i dati delle vaccinazioni aggiornati alle ore 12 del 14 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714 cittadini. Di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.337.824. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato i dati delle vaccinazioni aggiornati alle ore 12 del 14 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714 cittadini. Di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.337.824. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

