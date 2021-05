Uomini e Donne | Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto | è finita per la neo coppia?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 maggio 2021) Sta per concludersi la nuova stagione in corso di, che in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per la scelta del tronistaricaduta sue il curioso silenzio social di lui post-scelta. Il tronista dagli occhi di ghiaccio, nella puntata finale del suo trono è apparso molto emozionato, tanto che nel discorso fatto alla prescelta non riusciva a scandire bene le parole. La scelta diha suscitato tra le reazioni più disparate nel web, favorevoli e non, dove intanto preoccupa i fan dell’ormai ex tronista la sua assenza dai social e la mancata pubblicazione del consuetudinario video post-scelta della prima luna di miele che la produzione del dating-show organizza per ogni neo. ...