Traffico Roma del 14-05-2021 ore 17:30 (Di venerdì 14 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi difficile la situazione sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall’uscita a boccia fino allo svincolo di Castel Giubileo sempre in carreggiata interna abbiamo code sempre per Traffico intenso dal bivio con la Roma Firenze Sino all’uscita alla rustica decisamente trafficata anche la zona sud del raccordo dove in esterna Ci sono code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Romanina permangono disagi sulla tangenziale dove ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni in un incidente avvenuto all’altezza di Corso Francia provoca ulteriori difficoltà sempre in tangenziale altre code a partire dall’uscita verranno Porta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi difficile la situazione sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna ci sono incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall’uscita a boccia fino allo svincolo di Castel Giubileo sempre in carreggiata interna abbiamo code sempre perintenso dal bivio con laFirenze Sino all’uscita alla rustica decisamente trafficata anche la zona sud del raccordo dove in esterna Ci sono code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina permangono disagi sulla tangenziale dove ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni in un incidente avvenuto all’altezza di Corso Francia provoca ulteriori difficoltà sempre in tangenziale altre code a partire dall’uscita verranno Porta ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Nomentana altezza Via Giuseppe Vasi - Traffico rallentato causa #incidente in direzione Via Asmara - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ?? In #A1, code a tratti per traffico intenso tra #Aglio e #Calenzano-#SestoFiorentino e tra #Firenze #Impruneta e… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa - Reggell… -