Tentato scippo in strada | arrestati

Roma – Tentata rapina impropria. Con questa accusa un romeno di 39 anni e una donna croata di 42, sono stati arrestati ieri sera poco prima delle 20 in via Arrigo D'Avila in zona Appio Latino a Roma. I due correndo in strada hanno spintonato un uomo, lo hanno borseggiato e si sono dati alla fuga. La Polizia intervenuta subito dopo ha rintracciato i due e li ha arrestati.

