Tensione sulla Linea Blu tra Libano e Israele, 2 feriti (Di venerdì 14 maggio 2021) Due libanesi sono stati feriti lievemente da pallottole di gomma sparate da soldati israeliani lungo la Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele mentre alcuni manifestanti libanesi, radunatisi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) Due libanesi sono statilievemente da pallottole di gomma sparate da soldati israeliani lungo laBlu di demarcazione tramentre alcuni manifestanti libanesi, radunatisi ...

