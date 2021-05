Tagliato il pino secolare di piazza Frattini Residenti furiosi | Si tratta di uno scempio

(Di venerdì 14 maggio 2021) «È il progresso, bellezza», potrebbe dire cinicamente qualcuno, parlando della sorte degli alberi di, al Lorenteggio. La zona è da diversi anni interessata dai lavori per la realizzazione della M4. E da circa 5 anni, di fatto,, è sparita. Inghiottita dal cantiere, è stata cintata con cesate impermeabili a ogni sguardo, che solo da qualche giorno sono state sostituite da reti. I lavori, sotto una metà della, sono di fatto terminati e l'impresa ha iniziato il ripristino dell'arredo urbano e del verde. Ieri mattina, però, isono stati svegliati dal rumore delle motoseghe, che stavano procedendo al taglio di un grosso. In diversi sono scesi a vedere cosa stava accadendo e a protestare, ma il "danno" era ormai fatto. ...

Advertising

pino_nostro : RT @pino_nostro: Quindi ricapitoliamo: #Juventus #Roma e #Lazio HANNO GIÀ TAGLIATO gli stipendi, ma la stampa e le testate online gobbe di… - one_draco : @Arosio62 @CousteauJaques_ @staphilo73 @PSardinio @semprevane @Parrmirro @pupatrans @sancris_pino @stoabestemmia… - pino_nostro : Quindi ricapitoliamo: #Juventus #Roma e #Lazio HANNO GIÀ TAGLIATO gli stipendi, ma la stampa e le testate online go… - LatinaBiz : Incrocio Vindicio Maria Rita Manzo, responsabile della associazione ambientalista Barba di Giove, ha scritto una n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliato pino

RomaToday

... a cancellare tutte le sue opere proprio a Bologna, quella scritta tratta dal libro diCacucci ... normale che si pensi anche a una situazione inversa, il muro di un museo che vieneper ...... nel 2020, stando ai dati di Bankitalia elaborati dalla Coldiretti, l'emergenza Covid ha... ha spiegato il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal. Un via libera che arriva, così, dopo ...Le centrali cooperative della provincia di Ragusa, Confcooperative, Agci e Legacoop, hanno convocato per lunedì 17 maggio, alle 15, un incontro sulla crisi finanziaria degli enti locali. All’appuntame ...Le centrali cooperative della provincia di Ragusa, Confcooperative, Agci e Legacoop, hanno convocato per lunedì 17 maggio, alle 15, un incontro sulla crisi finanziaria degli enti locali. All’appuntame ...