Stati Generali della Natalità | Draghi | “Investire sulle donne e mettere la società in grado di avere figli”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioe Papa Francesco aprono glia Roma. Il Presidente del Consiglio Marioe Papa Francesco hanno aperto glipresso l’AuditoriumConciliazione. Mario, MarioIl Presidente del Consiglio Marioha ricordato alcune delle misure contenute nel Pnrr italiano come ad esempio la realizzazione di scuole e il potenziamento del sistema scolastico. “Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stati Generali

Lo ha detto il Papa aglisulla natalità. Poi il Pontefice, ringraziando il premier Mario Draghi per le sue parole "chiare e speranzose", ha promosso l'assegno unico. "Finalmente in ...Il presidente del Consiglio alla presenza di papa Francesco: "Vediamo il danno che abbiamo fatto al pianeta e a noi stessi". Il discorso . - -"Lo stato investa sulla donne, l'Italia senza figli scompare". Roma - Il premier Mario Draghi agli stati generali della natalità - VIDEO ...Il pontefice: "Una donna non può provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire, una società che non accoglie la vita smette di vivere".