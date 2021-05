Starfield sarebbe una via di mezzo tra No Man' s Sky e Outer Wilds lontano dalle meccaniche di Mass Effect

(Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano senza sosta i rumor relativi all'attesissimodi Bethesda e, questa, volta è un utente ResetEra ha condividere nuove indiscrezioni sul titolo. Stando a quanto emerso attraverso le fonti dell'utente,potrebbe essere una via ditra No Man's Sky ee non offriràcome quelle viste nella saga di. Il titolofocalizzato sull'esplorazione spaziale e, a quanto pare, sarà protagonista all'E3 2021. Leggi altro...

Advertising

Nicco2D : Giocare a Genshin Impact con Phantasy Star online sulla piazza sarebbe da malati di mente. Alan Wake ci spero ma ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield sarebbe

Sappiamo già che Bethesda Game Studios sta lavorando su, mentre anche The Elder Scrolls ... qualche tempo fa, il CEO dello stesso studio che se ne sta occupando ha dichiarato che...... ciòdovuto al fatto che gli sviluppatori stanno lavorando a un progetto che deve ancora ... ed è attualmente impegnata con, mentre The Elder Scrolls 6 è stato già annunciato da un ...Starfield sarà in punto di incontro tra No Man's Sky e Outer Wilds? Il gioco sarebbe lontano dalle meccaniche di Mass Effect.Sembra che il prossimo progetto di Arkane, uno dei team di Bethesda, prenda il nome di Omen e abbia i vampiri come protagonisti.