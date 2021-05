Promozione della Salernitana | i complimenti di De Luca

(Di venerdì 14 maggio 2021) Rivolge ialla“per lain serie A” e al Napoli per “la conclusione di un campionato incredibile con un gioco straordinario”, il governatoreCampania, Vincenzo De. E in diretta Fb, al Benevento rivolge invece un “grande in bocca al lupo affinche’ resti in serie A”. “Rivolgo i mieiai giocatori, ora bisogna lavorare da subito per prepararsi alla serie A e per risolvere alcuni problemi societari – ha detto – in bocca al lupo, invece, al Benevento che ha fatto un campionato straordinario comunque, ha fatto un miracolo, sarebbe un peccato non mantenere la massima serie”. Consiglia

È il giorno della celebrazione della promozione in Serie A della Salernitana. Nel pomeriggio allo stadio Arechi, la Lega B premierà il club e la squadra per il risultato conquistato in una cerimonia a ...