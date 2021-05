Nobel | Solzenicyn | archivi rivelano timori giurati per dissidente sovietico**

(Di venerdì 14 maggio 2021) Stoccolma, 14 mag. - (Adnkronos) - La decisione di assegnare il Premio Nobel della Letteratura 1970 ad Aleksandr(1918-2008) fu presa dall'Accademia Svedese praticamente all'unanimità: cinque su sei furono ifavorevoli. L'unico contrario fu Artur Lundkvist, che propose Pablo Neruda e Patrick White (poi vincitori negli anni immediatamente successivi, il primo nel 1971 e il secondo nel 1973) ritenendo peraltro lo scrittore russo non completamente soddisfacente da un punto di vista letterario. Ma nonostante la decisione di premiare l'autore di "Una giornata di Ivan Denisovic" e "Divisione cancro", i giudici del Nobel furono profondamente preoccupati per le conseguenze politiche visto cheera unanti-Urss. E il primo a manifestareper possibili ritorsioni da ...

Il Tempo

Eppure, mentreera l'eroe dell'esilio, tornato col, il guru anticomunista, alamov, pronto a un destino più cupo, a incorporare tutte le contraddizioni di quel tempo atroce, restò in ...(Adnkronos) – Lundkvist aveva un’altra preoccupazione su Solzenicyn: la sua scrittura era davvero buona, di qualità? Fin a quel momento Solzenicyn aveva pubblicato “Una giornata di Ivan Denisovic”, de ...Escono i "Quaderni della Kolyma", i versi scritti dall'autore dei "Racconti" osteggiati dai sovietici Soprattutto, gli occhi. Intimidivano. Come di uno alla centesima rinascita, che non centellina i d ...