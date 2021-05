Napoli, 67enne in manette per maltrattamenti in famiglia (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – A Casoria i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord, un 67enne del posto. La sua ex convivente ha denunciato ai carabinieri di Casoria numerosi episodi di violenza che ha subìto dal 2016 ad oggi. In una circostanza la vittima ha subito un’aggressione dal 67enne talmente violenta da riportare lesioni in varie parti del corpo da dover ricorrere a cure mediche. I militari hanno accertato quanto dichiarato dalla vittima e segnalato gli episodi all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’arrestato è stato tradotto al carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A Casoria i Carabinieri hanno arrestato perine lesioni personali aggravate, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale dinord, undel posto. La sua ex convivente ha denunciato ai carabinieri di Casoria numerosi episodi di violenza che ha subìto dal 2016 ad oggi. In una circostanza la vittima ha subito un’aggressione daltalmente violenta da riportare lesioni in varie parti del corpo da dover ricorrere a cure mediche. I militari hanno accertato quanto dichiarato dalla vittima e segnalato gli episodi all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’arrestato è stato tradotto al carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

