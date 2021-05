MotoGP, Francesco Bagnaia: “Impossibile scaldare le gomme con 8°. Feeling ottimo sul bagnato” (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesco Bagnaia esce insoddisfatto dai primi due turni di prove libere del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro della Ducati aveva ottenuto ottimi riscontri nella FP1 disputata in mattinata sotto la pioggia, ma al pomeriggio ha letto in maniera errata una situazione e così su asfalto asciutto non è andato oltre un deludente 12mo posto. Il piemontese è rimasto fuori dalla top-10 e ora rischia di dover passare dal Q1 delle qualifiche, perché domattina è annunciata pioggia e dunque si rischia di non poter migliorare i tempi nella FP3. Il ribattezzato Pecco ha dovuto fare i conti con una caduta a metà della sessione pomeridiana, finendo nella sabbia all’iconica curva Dunlop. Il 24enne è dovuto tornare ai box, ha cambiato la tuta e ha tirato il fiato, poi ha ripreso la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)esce insoddisfatto dai primi due turni di prove libere del GP di Francia 2021, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro della Ducati aveva ottenuto ottimi riscontri nella FP1 disputata in mattinata sotto la pioggia, ma al pomeriggio ha letto in maniera errata una situazione e così su asfalto asciutto non è andato oltre un deludente 12mo posto. Il piemontese è rimasto fuori dalla top-10 e ora rischia di dover passare dal Q1 delle qualifiche, perché domattina è annunciata pioggia e dunque si rischia di non poter migliorare i tempi nella FP3. Il ribattezzato Pecco ha dovuto fare i conti con una caduta a metà della sessione pomeridiana, finendo nella sabbia all’iconica curva Dunlop. Il 24enne è dovuto tornare ai box, ha cambiato la tuta e ha tirato il fiato, poi ha ripreso la ...

