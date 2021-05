Moeche | cosa sono | come si mangiano e dove

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una prelibatezza, assolutamente da provare quando si passa per Venezia. Chi vi abita ha la fortuna di trovarle in stagione, anche sotto casa, nei caratteristici bacari. In dialetto veneziano si chiamano moeche che significa, letteralmente, “morbide”. E in effetti la morbidezza è la loro peculiarità che ne fa un prodotto così rara e preziosa da costare molto: dai 50 a 70 euro al kg. Fuori dalla laguna, si trovano solo nelle migliori pescherie cittadine.