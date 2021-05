Matteo Salvini, caso Gregoretti. Il giudice: «Non luogo a procedere, il fatto non sussiste» (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini: notizie dal tribunale di Catania sul caso della nave Gregoretti. Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021): notizie dal tribunale di Catania suldella nave. Sentenza di nonnei confronti di, che era imputato con l'accusa di...

Advertising

LegaSalvini : ++ SCONVOLGENTI MINACCE E INSULTI A MATTEO SALVINI ++ 'A Salvini gli devono piazzare una bomba che gli fa saltare… - LegaSalvini : ? LA RACKETE VUOLE SALVINI A PROCESSO PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE' MA PER IL PM NON CI FU REATO 'Per la Procura… - LegaSalvini : Domani Matteo Salvini a Catania rischia un secondo processo come “sequestratore di persona” per aver bloccato gli s… - rinaldodinino : RT @Fontana3Lorenzo: Oggi, a Catania, Matteo Salvini, rischia un secondo processo, per sequestro di persona. Bloccare gli sbarchi e mantene… - frances78863240 : @Anna50732053 @SUSANNA60128891 CASO SEA WATCH Carola Rackete contro Matteo Salvini:è colpevole di istigazione a del… -