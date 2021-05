LIVE MotoGP | GP Francia in DIRETTA | classifica FP1 | convincono Bagnaia e Rossi Alle 14 10 le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Si chiudono le FP1. Miller, unico ad aver ottenuto il tempo con gomme slick, chiude in testa in 1’38?007. Tutti gli altri piloti registrato il proprio miglior tempo con pneumatici da bagnato: 2° Zarco a 1?481, 3° Mir a 2?062. Completano la top10 Pol Espargarò, Marc Marquez, Savadori,, Oira, Rins ed Aleix Espargarò. 10.41 Pazzesco Savadori, è 6° con l’Aprilia, appena davanti a! 10.38 Attenzione perché la pioggia sembra dare una tregua ed i tempi tornano ad abbassarsi! 10.37 Miller è stato l’unico ad ottenere il tempo con gomme da asciutto. Ha davvero scelto il momento giuste per montarle, quando l’asfalto si stava asciugando. Dopodiché ha ricominciato a piovere! L’australiano è davvero un mago in queste condizioni. Peccato per lui che ...