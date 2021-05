Ipnotizza Berardi e salva su Obiang | guarda gli ultimi miracoli di Buffon

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nella gara della 36ª giornata della Serie A, la Juventus vince per 3 - 1 in casa del Sassuolo. In gol, per i bianconeri, Rabiot, Cristiano Ronaldo e Dybala. Sullo 0 - 0, però, determinante il rigore ...

Advertising

zazoomblog : Sassuolo Juve 0-0 LIVE: Buffon ipnotizza Berardi dal dischetto - #Sassuolo #LIVE: #Buffon #ipnotizza -

Ultime Notizie dalla rete : Ipnotizza Berardi

tuttocalcionews

Sullo 0 - 0, però, determinante il rigore parato da Buffon a. Il portiere bianconero, poi, si ripete su una conclusione da fuori di Obiang. Guarda il videoSassuolo - Juventus 1 - 3: pagelle bianconere BUFFON 7,5dagli 11 metri. Ennesimo capolavoro di una leggenda. Eterno. DANILO 6,5 Corre in lungo e in largo per tutta la partita. Non sempre lucidissimo ma sempre generoso. DE LIGT 7 Un paio ...Per Gianluigi Buffon è arrivata la fine della sua seconda avventura in bianconero. E stavolta la decisione pare definitiva. Si è congedato dalla squadra, dai compagni e dai tifosi con un umile: “È giu ...CONSIGLI 6. . Non banale l’opposizione a Kulusevski al 23’ e non semplice quella su Chiesa in avvio di ripresa. Ma non può arrivare sul tracciante che porta in vantaggio la Juventus, men che mai sul r ...