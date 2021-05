Il piano di Draghi su mutui non aiuterà i giovani a lasciare casa dei genitori. Ecco perché (di L.Varlese) (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il percorso che porta una persona ad essere autonoma e a raggiungere la maturità passa attraverso l’apertura delle famose tre porte: la prima è costituita dall’uscire dalla casa dei genitori per entrare in una casa propria. La seconda è quella, anche virtuale, della postazione di lavoro, quindi assicurarsi una lavoro stabile e dignitoso. La terza porta/tappa è avere degli eredi. In Italia la maggior parte degli under 35 non ha ancora varcato neanche la prima porta”. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss Guido Carli e condirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini, spiega ad HuffPost perché i propositi del Governo Draghi che nel decreto “Imprese, lavoro, professioni” mira a garantire ai giovani condizioni maggiormente favorevoli per l’acquisto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il percorso che porta una persona ad essere autonoma e a raggiungere la maturità passa attraverso l’apertura delle famose tre porte: la prima è costituita dall’uscire dalladeiper entrare in unapropria. La seconda è quella, anche virtuale, della postazione di lavoro, quindi assicurarsi una lavoro stabile e dignitoso. La terza porta/tappa è avere degli eredi. In Italia la maggior parte degli under 35 non ha ancora varcato neanche la prima porta”. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss Guido Carli e condirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini, spiega ad HuffPosti propositi del Governoche nel decreto “Imprese, lavoro, professioni” mira a garantire aicondizioni maggiormente favorevoli per l’acquisto ...

Ultime Notizie dalla rete : piano Draghi Belletti: "Finalmente l'emergenza demografica è una priorità per tutti" Per questo - quarto elemento - gli impegni assunti esplicitamente dal premier Mario Draghi in ...- non possono non diventare parte integrante del disegno di rinascita dell'Italia che il PNRR (Piano ...

Uscire insieme dall'inverno demografico In questo senso, Draghi ha anche rinnovato gli impegni del suo esecutivo sulla natalità, tra cui l'... Gian Carlo Blangiardo, nella sua relazione ha proposto l'avvio di un nuovo piano destinato ad ...

Riforma Patto Stabilità, il "piano" di Draghi

FAMIGLIA: PAPA E DRAGHI CONTRO LA DENATALITA' "Un'Italia senza figli è un'Italia che non ha posto per il futuro, è un'Italia che lentamente finisce di esistere e per il governo intervenire su questo è un impegno prioritario". Lo afferma il presid ...

