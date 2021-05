Il Lazio allunga il passo sui vaccini | domani e domenica open day Astrazeneca

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nelprosegue senza sosta la campagna vaccinale. In Regione è stata raggiunta quota 2,5 milioni di somministrazioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popone. Sempre in giornata calano i tassi di occupazione ospedaliera e “i focolai attivi sono in diminuzione – spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – Una fase importante che segnala la discesa dei principali parametri”. Pere dopointanto, sabato 15 e16 maggio, è previsto unday in 21 centri con il vaccinoper gli over 40 “con un incredibile sold out”, ha sottolinea D’Amato. I ventimila posti a disposizione (slot), infatti, sono esauriti in poco più di tre ore. “Un successo straordinario che ripeteremo”, ha annunciato l’assessore alla ...