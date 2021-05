I modem sono diventati il nuovo hub digitale di tutti i dispositivi della casa (Di venerdì 14 maggio 2021) Il modem non è più soltanto quel dispositivo che porta la connessione a internet in casa e va nascosto in un angolo o di fianco al computer. L’elemento puramente funzionale, quello della connettività, resta. Ma è una parte dell’insieme: il modem è soprattutto l’anello di congiunzione fra tutti i dispositivi connessi di casa e al tempo stesso uno strumento in grado di semplificare diverse funzioni. E non solo. È anche un oggetto di design da esporre: lontano dell’idea della vecchia scatola anonima, i nuovi modem sul mercato devono avere una linea estetica godibile, spendibile in ogni parte della casa. La nuova digital box intelligente di Fastweb è l’esempio di come il nuovo trend ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilnon è più soltanto quel dispositivo che porta la connessione a internet ine va nascosto in un angolo o di fianco al computer. L’elemento puramente funzionale, quelloconnettività, resta. Ma è una parte dell’insieme: ilè soprattutto l’anello di congiunzione fraconnessi die al tempo stesso uno strumento in grado di semplificare diverse funzioni. E non solo. È anche un oggetto di design da esporre: lontano dell’ideavecchia scatola anonima, i nuovisul mercato devono avere una linea estetica godibile, spendibile in ogni parte. La nuova digital box intelligente di Fastweb è l’esempio di come iltrend ...

