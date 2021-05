Getta alcol sulla compagna incinta e le dà fuoco. Arrestato. La donna è grave

Advertising

Vellezzo Bellini (Pavia), 14 maggio 2021 " Ha cosparso la sua compagna dietilico e le ha dato fuoco . L'altra notte un 41enne romeno ha cercato di uccidere la sua convivente. In evidente stato di ebbrezza, l'uomo al termine di una discussione scoppiata per futili ......chela sua vita in un girone dove realtà, immaginazione, percezione sono difficili da distinguere. O forse no. La polizia può credere a una donna con gravi disturbi, sotto effetto die ...Vellezzo Bellini, uomo di 41 anni arrestato per tentato omicidio. La donna è in prognosi riservata Vellezzo Bellini (Pavia), 14 maggio 2021 – Ha cosparso la sua compagna di alcol etilico e le ha dato ...Fermato dai carabinieri un cittadino romeno. «Ero ubriaco». La donna al secondo mese di gravidanza è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata: ha ustioni e lesioni su oltre il ...