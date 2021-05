Formula 1, il Gran Premio di Turchia è a rischio cancellazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Covid potrebbe costringere la cancellazione, e il trasferimento, del Gran Premio di Turchia di Formula 1, che sembra destinato ad essere annullato a meno di due settimane dall’annuncio ufficiale dell’ingresso nel calendario del mondiale. La lista rossa inglese La regione di Instanbul è stata inserita nella lista rossa del governo di Londra, che significa alto rischio Covid, variazione che comporta maggiori restrizioni tra cui l’obbligo di 10 giorni di quarantena in località decise dalle autorità sanitarie senza possibilità di deroghe per chi proviene dalle nazioni considerate a rischio. La Turchia, di conseguenza all'ingresso nella lista, ha già perduto la finale di Champions League del 29 maggio, inizialmente in calendario proprio a Istanbul e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Covid potrebbe costringere la, e il trasferimento, deldidi1, che sembra destinato ad essere annullato a meno di due settimane dall’annuncio ufficiale dell’ingresso nel calendario del mondiale. La lista rossa inglese La regione di Instanbul è stata inserita nella lista rossa del governo di Londra, che significa altoCovid, variazione che comporta maggiori restrizioni tra cui l’obbligo di 10 giorni di quarantena in località decise dalle autorità sanitarie senza possibilità di deroghe per chi proviene dalle nazioni considerate a. La, di conseguenza all'ingresso nella lista, ha già perduto la finale di Champions League del 29 maggio, inizialmente in calendario proprio a Istanbul e ...

