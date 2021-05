Ecco il trucchetto facile e veloce per staccare in un lampo le etichette dai barattoli senza residui

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 14 maggio 2021) Non riuscite mai aledaidi vetro? Esiste undavvero infallibile. Provare per credere! Tra le cose che tutti amiamo riciclare ci sono idi vetro: sono perfetti come contenitori per le spezie, per le erbe aromatiche essiccate, per confetture e marmellate fatte in casa o per semplici lavoretti fai da te dato che potete utilizzarli come candele, lanterne o portamatite. Se integri e ben puliti dunque non c’è nessun motivo per buttarli. Spesso però è proprio questo il problema: i vasetti di vetro hanno spesso delledavvero difficili da togliere. C’è chi li riutilizzapreoccuparsi minimamente delle, mentre chi non riesce a riutilizzarli se non perfettamente puliti. ...