Eccellenza, sostenibilità e Made in Italy (Di venerdì 14 maggio 2021) A pochi chilometri da Milano una realtà industriale che omaggia il Made in Italy e la sostenibilità: Eurojersey. Fondata nel 1960, un’Eccellenza di casa nostra che opera nel settore tessile offrendo prodotti all’avanguardia ed etici a grandi marchi internazionali del settore dello sport, dell’abbigliamento, dell’intimo e dei costumi da bagno. Un tris vincente: stile, qualità e sostenibilità EUROJERSEY si posiziona tra i principali attori dell’industria tessile mondiale. Un successo raccontato anche dai numeri: una squadra di 200 persone e 40.000 metri quadrati di headquarter a Caronno Pertusella, nell’edifcio disegnato dal noto architetto Antonio Citterio, sono il motore di una realtà che garantisce la produzione di 11 milioni di metri di tessuto annui. Un percorso fatto di ricerca continua e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) A pochi chilometri da Milano una realtà industriale che omaggia iline la: Eurojersey. Fondata nel 1960, un’di casa nostra che opera nel settore tessile offrendo prodotti all’avanguardia ed etici a grandi marchi internazionali del settore dello sport, dell’abbigliamento, dell’intimo e dei costumi da bagno. Un tris vincente: stile, qualità eEUROJERSEY si posiziona tra i principali attori dell’industria tessile mondiale. Un successo raccontato anche dai numeri: una squadra di 200 persone e 40.000 metri quadrati di headquarter a Caronno Pertusella, nell’edifcio disegnato dal noto architetto Antonio Citterio, sono il motore di una realtà che garantisce la produzione di 11 milioni di metri di tessuto annui. Un percorso fatto di ricerca continua e ...

BavariaThomas : RT @AudiIT: Audi è promotrice della mostra “Anni ’60. Rivoluzione Milano” in occasione della kermesse “Montenapoleone Art&Design”. Fino al… - AudiIT : Audi è promotrice della mostra “Anni ’60. Rivoluzione Milano” in occasione della kermesse “Montenapoleone Art&Desig… - Federvini : Gli impegni #WeStandReady ? ascolto ? supporto ? eccellenza ? sviluppo @spiritsEUROPE #vino #spirits… - comune_news : @Legambiente 'premia l'eccellenza di #comunità locali, #amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno ottenuto i… - SardiniaPost : ?????????? Le filieri territoriali dell'agroalimentare. Ecco il progetto 'Be Local', un modello sardo per le Pmi. Tre le… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccellenza sostenibilità Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo dell'Università Campus Bio - Medico ... la formazione e la ricerca scientifica tutti con caratteristiche di sostenibilità ambientale ed ... 'Per Intesa Sanpaolo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter supportare un'eccellenza ...

Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo dell'Universita' Campus Bio - Medico 'Per Intesa Sanpaolo e' motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter supportare un'eccellenza italiana come l'Universita' Campus Bio - Medico di Roma nei propri progetti di sviluppo - afferma ...

Eccellenza, sostenibilità e Made in Italy: il mondo Eurojersey - iODonna Io Donna ... la formazione e la ricerca scientifica tutti con caratteristiche diambientale ed ... 'Per Intesa Sanpaolo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter supportare un'...'Per Intesa Sanpaolo e' motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter supportare un'italiana come l'Universita' Campus Bio - Medico di Roma nei propri progetti di sviluppo - afferma ...