E' morto Spencer Silver | inventore dell' adesivo dei Post - it

(Di venerdì 14 maggio 2021) I foglietti adesivi furono inizialmente commercializzati con il nome di'n Peel in quattro città americane dal 1977 e poi come- it Notes dal 1980 in tutti gli Stati Uniti. Il prodotto è ...

E'a 80 anni il chimico americanoSilver, inventore dell'adesivo usato nei Post - it. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M. Nato a San Antonio in ...È il chimico americano , inventore dell'adesivo usato nei . Aveva 80 anni. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M. Nato a San Antonio in Texas nel 1941, Silver era ...Nato a San Antonio in Texas nel 1941, Silver era laureato in chimica presso l'Università di Stato dell'Arizona, conseguendo un master nel 1962 e un dottorato in chimica organica presso l'Università ...Spencer Silver nel 1968 sviluppò un adesivo "a bassa adesività", abbastanza forte da tenere insieme i fogli, ma abbastanza debole da consentire che si staccassero di nuovo senza strapparsi. Ma ci voll ...