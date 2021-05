Denise, il pozzo dimenticato per 17 anni non restituisce la piccola (Di venerdì 14 maggio 2021) La misteriosa lettera ricevuta dall’avvocato Giacomo Frazzitta in merito alla scomparsa di Denise Pipitone contiene informazioni positive, dice il legale. Cosa c’è scritto nella lettera che parla di Denise Pipitone ricevuta dall’avvocato Giacomo Frazzitta? Il legale che segue il caso della bimba scomparsa nel 2004 assistendo la madre Piera Maggio da lungo tempo ha deciso di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021) La misteriosa lettera ricevuta dall’avvocato Giacomo Frazzitta in merito alla scomparsa diPipitone contiene informazioni positive, dice il legale. Cosa c’è scritto nella lettera che parla diPipitone ricevuta dall’avvocato Giacomo Frazzitta? Il legale che segue il caso della bimba scomparsa nel 2004 assistendo la madre Piera Maggio da lungo tempo ha deciso di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

agata80108173 : RT @Nonholetette: Denise sparita nel nulla di mercoledì... Indagano dopo 17 anni in un pozzo sempre di mercoledì.... Arriva una lettera ano… - Martha30921221 : RT @Nonholetette: Denise sparita nel nulla di mercoledì... Indagano dopo 17 anni in un pozzo sempre di mercoledì.... Arriva una lettera ano… - Moonlig94421095 : RT @Nonholetette: Denise sparita nel nulla di mercoledì... Indagano dopo 17 anni in un pozzo sempre di mercoledì.... Arriva una lettera ano… - Nonholetette : Denise sparita nel nulla di mercoledì... Indagano dopo 17 anni in un pozzo sempre di mercoledì.... Arriva una lette… - a42nno : RT @ilgiornale: L'avvocato della mamma di Denise Pipitone ha ricevuto un'interessante lettera anonima: ecco gli scenari mai chiariti nella… -