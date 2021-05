Conti: guardiamo alla Pisa del 2030, più moderna e attenta a qualità della vita (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), il primo che riguarda la città di Pisa. Il PUMS comprende un quadro conoscitivo aggiornato e dettagliato di tutti gli aspetti che riguardano la viabilità e gli spostamenti di chi vive, lavora, studia o frequenta la città di Pisa. Vengono analizzate strade e punti di accesso, parcheggi, piste ciclabili e stazioni di bike sharing e, nel dettaglio, le linee ferroviarie e le singole linee dei bus pubblici per raggiungere i punti chiave della città: principali aziende, scuole superiori e università, la zona del centro e quella monumentale, l’ospedale di Cisanello. Uno studio puntuale che ha preso in considerazione anche la diversa incidenza della mobilità a seconda delle stagioni dell’anno e delle fasce orarie ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano urbanomobilità sostenibile (PUMS), il primo che riguarda la città di. Il PUMS comprende un quadro conoscitivo aggiornato e dettagliato di tutti gli aspetti che riguardano la viabilità e gli spostamenti di chi vive, lavora, studia o frequenta la città di. Vengono analizzate strade e punti di accesso, parcheggi, piste ciclabili e stazioni di bike sharing e, nel dettaglio, le linee ferroviarie e le singole linee dei bus pubblici per raggiungere i punti chiavecittà: principali aziende, scuole superiori e università, la zona del centro e quella monumentale, l’ospedale di Cisanello. Uno studio puntuale che ha preso in considerazione anche la diversa incidenzamobilità a seconda delle stagioni dell’anno e delle fasce orarie ...

