Cisterna | specializzato nel furto di vini pregiati | viene localizzato e arrestato in Austria

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si eranelai danni di ristoranti ed enoteche dei Castelli Romani; asportava via casse dissimi e poi li rivendeva – a prezzi ridotti – nel mercato clandestino. Da allora, il cittadino rumeno, dopo una sentenza di condanna di 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, era sparito. Nel tentativo di sfuggire agli agenti si era reso irreperibile ma, le indagini dei poliziotti del Commissariato dinon hanno mai smesso di cercarlo. Leggi anche: Roma: festa privata in Piazza, i residenti chiamano la Polizia. Scatta la multa per tutti Dopo poco l’uomo, identificato come V.C., era stato rintracciato in una località in Germania, dove aveva organizzato una vera e propria base operativa. La costante opera di monitoraggio dei suoi spostamenti ha ...

In particolare lo straniero era specializzato in furti presso ristoranti ed enoteche ... ma le indagini dei poliziotti del Commissariato di Cisterna lo hanno individuato in una non meglio specificata ...
Brillante operazione internazionale della Polizia Di Cisterna: catturato un ricercato rumeno latitante in Austria.