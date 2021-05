Ascolti TV | Giovedì 13 maggio 2021. Un Passo dal Cielo supera i 5 milioni (23.2%), disastro Canale 5 con First Man (7.5%), ottimo Amore Criminale (6.8%). Il Giro d’Italia vola al 16.8% (Di venerdì 14 maggio 2021) Un Passo del Cielo 6 - I Guardiani Nella serata di ieri, Giovedì 13 maggio 2021, su Rai1 Un Passo del Cielo 6 – I Guardiani ha conquistato 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 First Man – Il primo uomo ha incollato davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4% (anteprima a .000 e il %). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 827.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 Sotto assedio – White House ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Undel6 - I Guardiani Nella serata di ieri,13, su Rai1 Undel6 – I Guardiani ha conquistato 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. SuMan – Il primo uomo ha incollato davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4% (anteprima a .000 e il %). Su Rai3è seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 827.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 Sotto assedio – White House ...

