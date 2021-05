Amici | una sorpresa per Giulia e Deddy

(Di venerdì 14 maggio 2021) Continuano le sorprese per i finalisti di: oltre a rivivere i momenti più emozionanti trascorsi all’interno della scuola, i ragazzi del talent hanno la possibilità di rivedere i propri familiari dopo mesi di lontananza. Questa volta è toccato a: per entrambi, c’erano le loro mamme. I ragazzi della scuola distanno aspettando di giocarsi la vittoria nella finale che andrà in onda sabato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

teatrolafenice : ?? Questa sera ci lasciamo con un sogno, 'rêverie', il sogno ad occhi aperti di Debussy. Lo interpreta per tutti noi… - giroditalia : ????? Una frase al giorno per darti un tono e fare bella figura con i tuoi amici appassionati di ciclismo - Parte 2?… - teatrolafenice : ?? «Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola» (Cesare Pavese). Buongiorno, amici! ??… - ArnaldaBolzoni : @MariaKostourou @Nikkio48 @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - solamanonsanta_ : RT @sonozenzero: ciao volevo dirvi che martina beltrami merita il mondo. molte persone sono ferme alla martina che era nel programma di ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici una

IL GIORNO

C'èconversazione che accelera i tempi e che svela, per la prima volta, l'esistenza di indizi importanti per l'accusa: dei video.È il 9 agosto del 2019. Edoardo Capitta, uno deglidi Ciro ...La presunta liaison con Martina Miliddi , la ballerina diper la quale di certo il giudice ha un debole, ma a quanto pare solo professionale. Come si fa a dirlo? C'èfoto che toglie di ...Il progetto in ricordo di Sabina Milanese è realtà. A quasi un anno di distanza dalla scomparsa gli amici hanno dato vita a significativa iniziativa. In accordo col Comune hanno restaurato le 12 panch ...Domani, a Ponte a Elsa, nel giorno che sarebbe stato quello del suo 54° compleanno, i familiari e gli amici più stretti di Beatrice Mecatti, scomparsa a Empoli prematuramente il 27 dicembre scorso, da ...