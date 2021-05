A Panda Piace L’animale guida che ti renderà felice!

(Di venerdì 14 maggio 2021) A… farti felice Affare complicato essere felice di questi tempi, soprattutto nel mondo che stiamo vivendo, ma non per, il tenero e spassoso alter ego di Giacomo Keison Bevilacqua. Un personaggio dalla semplicità disarmante ma pieno di inaspettato e divertente ottimismo. Senza tanti giri di parole arriva dritto al bambino che L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Una storia di Gipi sul New York Times Nuove mappe del Paradiso di Makkox Romics 2019, torna il festival del fumetto San Diego Comic Con 2020 a casa vostra Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs Stefano “MK” Andreani: tra cosplay e raduni

Advertising

CorsiniSa : @Roberto79490298 @scarabellimauro @emmebyrock @antiqsandcltbls @MarcGitar1 Ma non ti devi scusare! Come ben sai mi… - SimonaeSto : @scrivere_stanca Er Garelli usalo d'estate,pe anna'ar mare, d'inverno una bella macchinetta,una panda,te piace a panda? - sunflowerxvol24 : sei un cucciolino di panda, ci conosciamo ormai da mesi e abbiamo parlato un bel po’ soprattutto ultimamente, mi pi… - tinto1976 : Vi siete persi ultima puntata di MICA PIZZA E FICHI oggi su La7 con gli chef ????? pizzaioli Giovanni Santarpia e Gi… - BrusadelliP : @lapoelkann_ Baggio ci ha fatto perdere un mondiale calciando un rigore alla “viva il parroco”! Sulla Panda nulla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Panda Piace

Webmagazine24

Un mondo, quello di Giacomo, che è stato ribattezzato Keysonverso , in cui sono coinvolti tutti i suoi lavori, tranne A, che per sua natura gode di un proprio contesto. Troppo facile ...... si tratta di uno scatto del grande fotografo emiliano e narratore di periferie Luigi Ghirri, in cui si vede unaavanzare su una stradina di campagna in quel di Bodeno, fuori Ferrara, ...In anteprima presentiamo le prime pagine di Troppo facile amarti in vacanza, il nuovo graphic novel di Giacomo Bevilacqua edito da Bao.Ospite di Tinto il noto fumettista romano Giacomoi Bevilacqua creatore di 'A Panda piace' Guarda anche. Le montanarine 'Stabiese' di Giovanni Santarpia ...