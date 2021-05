A Licata è guerra aperta tra pescatori e autorità portuali (Di venerdì 14 maggio 2021) Licata, 14 mag – E’ guerra aperta tra i pescatori di Licata e le autorità portuali. Ieri in tarda mattinata circa 100 uomini tra militari della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agenti di Polizia hanno effettuato una vasta operazione di controllo di tutta l’area portuale rilevando alcune irregolarità e sequestrando cinquanta box poiché trovati con la concessione demaniale scaduta. Come spiegato sulle colonne de lasicilia.it, i box appartengono al Comune che ne concede l’uso a chi ne fa richiesta, ma, essendo le autorizzazioni scadute, si profilerebbe il reato di occupazione abusiva; pertanto sono state affidate all’Ente Comune. Licata, il comparto della pesca è allo stremo: ecco perché Un cortocircuito? Chi ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag – E’tra idie le. Ieri in tarda mattinata circa 100 uomini tra militari della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agenti di Polizia hanno effettuato una vasta operazione di controllo di tutta l’area portuale rilevando alcune irregolarità e sequestrando cinquanta box poiché trovati con la concessione demaniale scaduta. Come spiegato sulle colonne de lasicilia.it, i box appartengono al Comune che ne concede l’uso a chi ne fa richiesta, ma, essendo le autorizzazioni scadute, si profilerebbe il reato di occupazione abusiva; pertanto sono state affidate all’Ente Comune., il comparto della pesca è allo stremo: ecco perché Un cortocircuito? Chi ha ...

Licata festeggia i 100 anni di Carlo Incorvaia Traguardo dei 100 anni a Licata. Sabato prossimo, 15 maggio, compie un secolo di vita Carlo Incorvaia, nato a Licata il 15 maggio del 1921, secondo di cinque figli. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale come volontario tra i paracadutisti nel 183° Reggimento 15° battaglione "Nembo" " Gruppo di ...

