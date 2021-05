(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “Il110% ha enormi potenzialità”. Lo conferma la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina, commentando le audizioni di ANCE, ABI e Confindustria in tema di110%. “Per non sprecare questa occasione serve quindi dare certezza ae famiglie“, sottolinea, ricordando che “sia i rappresentanti delleche quelli del sistema creditizio hanno spiegato molto bene come questa sia unacon un potenziale enorme. Si ipotizza infatti un’incidenza dell’1% sulla crescita del PIL”. “Nello stesso tempo – rileva – si sono evidenziate le criticità che andrebbero corrette. Prima di tutto quella temporale. Fissare una scadenza al 2023 ...

Advertising

DividendProfit : Superbonus, Nardi: “Vera misura anticiclica, lo confermano imprese e istituti di credito” -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Nardi

Borsa Italiana

Lo conferma la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina, commentando le audizioni di ANCE, ABI e Confindustria in tema di110%. "Per non sprecare questa ...Lo conferma la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina, commentando le audizioni di ANCE, ABI e Confindustria in tema di110%. "Per non sprecare questa ..."Il superbonus 110% ha enormi potenzialità". Lo conferma la Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Martina Nardi, ...Gli appuntamenti su energia e ambiente per le commissioni di Camera e Senato nella settimana dal 3 al 7 maggio.