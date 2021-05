Servizi finanziari abusivi, Consob oscura 5 siti (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente Servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di Servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti Servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Questo l’elenco dei siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento: TradeED Group Ltd (https://luxeeforex.com); Momentum Investment Group Ent Ltd ( http://www.invest-moment.com e https://client.invest-moment.com); Nab Europe Limited (www.nabeuropelimited.com); Uniteex Inc e Demure ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –ha ordinato l’mento di 5 nuoviweb che offrono abusivamente. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” in base ai qualipuò ordinare ai fornitori didi connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia aiweb tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione. Questo l’elenco deiper i quali laha disposto l’mento: TradeED Group Ltd (https://luxeeforex.com); Momentum Investment Group Ent Ltd ( http://www.invest-moment.com e https://client.invest-moment.com); Nab Europe Limited (www.nabeuropelimited.com); Uniteex Inc e Demure ...

